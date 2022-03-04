Песков: переговоры России и Украины должны вестись в тишине

Переговоры Москвы и Киева в нынешней ситуации должны проходить «в тишине», без публичного освещения и лишних посредников, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости. Второй раунд переговоров российской и украинской делегаций состоялся 3 марта в Белоруссии.

И ещё раз повторяем, убеждены, что подобные переговоры в подобной ситуации должны вестись, конечно же, в тишине и не быть предметом для публичной огласки, — сказал представитель Кремля.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский в ходе интервью телеканалу CNN призвал российского лидера Владимира Путина сесть с ним за стол переговоров. Он также потребовал выхода ВС РФ с территории его страны.

Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, рассказал, что в ходе второго раунда переговоров стороны условились об открытии гуманитарных коридоров для гражданского населения и возможном временном прекращении огня на маршрутах.

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк подтвердил это, но добавил, что Киев не получил от переговоров тех результатов, к которым стремился. Он добавил, что в скором времени будет проведён третий раунд переговоров.

Президент России Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. Он отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.

В ответ Евросоюз согласовал «самый жёсткий в истории» пакет санкций против России. Ограничительные меры в том числе будут действовать в отношении Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. О санкциях против российского лидера и главы внешнеполитического ведомства также объявили Великобритания, США, Канада и Япония.