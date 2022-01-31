Песков переадресовал в Госдуму вопрос об обращении депутатов по ЛНР и ДНР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов об инициативе депутатов Госдумы по признанию ЛНР и ДНР. Он сообщил, что не располагает информацией о возможном рассмотрении обращения на Совете Думы 14 февраля, пишет РИА Новости.

Нет. Я не располагаю такой информацией. Это нужно обращаться в Думу, — ответил он на соответствующий вопрос.

Депутаты фракции КПРФ внесли в Госдуму законопроект обращения к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания ДНР и ЛНР. Парламентарии обратились к cпикеру Вячеславу Володину с просьбой включить их проект поcтановления в проект порядка работы нижней палаты парламента на февраль 2022 года.

Между тем член Совфеда Алексей Пушков заявил, что в настоящее время руководство России не рассматривает перспективу политического признания ДНР и ЛНР. По его словам, будущее самопровозглашённых республик зависит от того, сможет ли Москва выйти на переговоры с Западом.