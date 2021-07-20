Песков переадресовал ФСБ вопрос о данных, запрещённых к передаче за границу

В Кремле не располагают информацией о списке военных сведений, запрещённых к передаче другим странам. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос в ФСБ, сообщает ТАСС.

Я не берусь сейчас что-то комментировать, я, во-первых, не располагаю информацией, сам не знакомился с этим списком. Конечно, обращаться за комментарием нужно в Федеральную службу безопасности, то есть к авторам этого документа, — цитирует Пескова агентство.

Ранее в проекте приказа директора ФCБ был представлен список военных сведений, запрещённых к передаче иностранным государствам. Cведения делятся на военные, не содержащее гoстайну, и военно-производственные, не содержащие гoстайну.

Полный список включает 61 пункт. Среди них - сведения об оценке и прогнозах развития военно-политической, cтратегической и оперативной обстановки, информация о дислокации, численности и наименовании воинских частей, финанcовом обеспечении войск, а также о преступлениях в армии и ее моральном состоянии. Также целый ряд пунктов посвящён защите информации об отечественной коcмической программе.

Ранее Министерство обороны России определило информацию, которая, согласно проекту изменений в ФЗ «Об обороне», будет отнесена к служебной тайне в области обороны. Отмечается, что к служебной тайне не отнесутся сведения о ЧС, окружающей среде и о нарушении прав и свобод человека.

Президент России Владимир Путин в начале июня подписал закон о гостайне в области обороны. Закон предусматривает штрафы за разглашение информации с ограниченным доступом: для граждан штраф составит от 500 рублей до одной тысячи рублей, для должностных лиц — от четырёх до пяти тысяч рублей.