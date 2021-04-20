Кремль переадресовал призыв ПАСЕ по Навальному в прокуратуру и ФСИН

https://static.news.ru/photo/546b1d16-a1bf-11eb-89e5-96000091f725_660.jpg Фото: Council of Europe Parliamentary/via Globallookpress.com

Кремль переадресовал во ФСИН и прокуратуру просьбу представителей Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) освободить оппозиционера Алексея Навального из российской тюрьмы до 7 июня 2021-го. ПАСЕ подготовила соответствующий проект постановления.

Если они [в ПАСЕ] занимаются конкретным гражданином, им нужно адресовать свои вопросы во ФСИН <...> Мы не имеем возможности комментировать эту ситуацию вокруг этого гражданина, этого осуждённого [оппозиционера Алексея Навального]. Все вопросы нужно адресовать во ФСИН <...> Если существуют какие-то жалобы или сомнения насчёт соблюдения законности — в прокуратуру, — цитирует пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова «Интерфакс».

Французский депутат Жак Мэр вынес документ на обсуждение. В нём говорится о необходимости не только отпустить заключённого на свободу, но и предоставить ему медицинскую помощь. ПАСЕ требует «немедленного и безусловного освобождения» Навального, это должно произойти до заседания Комитета министров Совета Европы по правам человека.

Призыв освободить Навального подкреплён соответствующим предписанием Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) от 17 февраля 2021 года. Оно было вынесено на основании правила 39 регламента суда об обеспечительных мерах. Ожидается, что заседание Комитета министров пройдёт 7–9 июня — Европа ждёт, что до этого момента российский оппозиционер окажется на свободе.

Ранее сообщалось, что ситуацию с Навальным оценил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Он попросил руководство РФ пустить к оппозиционеру медиков, которым Навальный доверяет.