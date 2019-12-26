https://static.news.ru/photo/c9b20d28-27cc-11ea-bb4d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вмешательство третьих стран в дела Ливии не будет способствовать нормализации там обстановки. По его словам, Россия заинтересована в скорейшем прекращении кровопролития в этой стране.

Ситуация в Ливии, безусловно, вызывает озабоченность, в том числе и нашу. Мы неоднократно повторяли позицию России: Россия заинтересована в скорейшем урегулировании конфликта в Ливии, прекращении там кровопролития, — цитирует «Интерфакс» Пескова.

Он также подчеркнул, что Москва приветствует урегулирование конфликта «международными усилиями». По словам Пескова, в ближайшее время контакты Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Эрдогана не запланированы.

Как писал NEWS.ru, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Ливии находятся пять тысяч наёмников из Судана две тысячи наёмников из частной военной компании (ЧВК) Вагнера. В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти. Это правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа, признанное международным сообществом, и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны и поддерживаемый Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.