Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вмешательство третьих стран в дела Ливии не будет способствовать нормализации там обстановки. По его словам, Россия заинтересована в скорейшем прекращении кровопролития в этой стране.
Ситуация в Ливии, безусловно, вызывает озабоченность, в том числе и нашу. Мы неоднократно повторяли позицию России: Россия заинтересована в скорейшем урегулировании конфликта в Ливии, прекращении там кровопролития, — цитирует «Интерфакс» Пескова.
Он также подчеркнул, что Москва приветствует урегулирование конфликта «международными усилиями». По словам Пескова, в ближайшее время контакты Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Эрдогана не запланированы.
Как писал NEWS.ru, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Ливии находятся пять тысяч наёмников из Судана две тысячи наёмников из частной военной компании (ЧВК) Вагнера. В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти. Это правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа, признанное международным сообществом, и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны и поддерживаемый Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.