18+

Рубрики

Медиа

Архив

В России каждые четыре минуты происходит новое ДТП

Портативный 3D-сканер облегчит жизнь не только инспекторам полиции, но и водителям

Политика

Песков ответил на вопрос о возможном расширении целей спецоперации

Песков переадресовал Минобороны вопрос о возможном расширении целей спецоперации
12:40, 22 апреля 2022
Песков ответил на вопрос о возможном расширении целей спецоперации Танки Т-90А Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос о возможном расширении целей российской спецоперации на Украине. Он ответил, что Кремль не комментирует такие вопросы, передаёт РИА Новости.

Мы по-прежнему никак не комментируем вопросы, которые связаны с проведением (спецоперации — NEWS.RU), — сказал Песков.

Ранее Минобороны заявило о том, что Россия планирует установить контроль над югом Украины. Таким образом, вооружённые силы РФ получат возможность выйти в Приднестровье.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео