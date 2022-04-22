Песков ответил на вопрос о возможном расширении целей спецоперации
Песков переадресовал Минобороны вопрос о возможном расширении целей спецоперации
Полина Шестак
Полина Шестак
12:40, 22 апреля 2022
Танки Т-90АФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос о возможном расширении целей российской спецоперации на Украине. Он ответил, что Кремль не комментирует такие вопросы, передаёт РИА Новости.
Мы по-прежнему никак не комментируем вопросы, которые связаны с проведением (спецоперации — NEWS.RU), — сказал Песков.
Ранее Минобороны заявило о том, что Россия планирует установить контроль над югом Украины. Таким образом, вооружённые силы РФ получат возможность выйти в Приднестровье.