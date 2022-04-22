Песков ответил на вопрос о возможном расширении целей спецоперации

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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что из России, по его данным, «сбежали» пять бывших вице-премьеров, имевших доступ к секретной информации. Парламентарий отметил, что они «продавали страну оптом и в розницу», передаёт URA.RU.

Я недавно посмотрел список всех министров и вице-премьеров и ахнул просто: за последнее время сбежало пять вице-премьеров, которые продавали страну в розницу и оптом под диктовку американских цээрушников, — сказал...