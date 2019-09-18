https://static.news.ru/photo/241f715a-da0d-11e9-b586-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 18 сентября ответил журналистам на вопрос о поставках российских комплексов С-300 и С-400 в Саудовскую Аравию.

По его словам, повторять сказанное ранее нет необходимости.

Пескова спросили, не предлагал ли во время телефонных переговоров президент РФ Владимир Путин саудовскому принцу Мухаммеду Бен Салману Аль Сауду приобрести у России зенитно-ракетные комплексы.

Об этом предложении президента хорошо известно в Эр-Рияде. Нет необходимости повторять то, что было уже сказано, — приводит РИА Новости ответ пресс-секретаря главы государства.

News.ru писал, что 18 сентября Владимир Путин провёл телефонные переговоры с наследным принцем, министром обороны Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Салманом Аль Саудом. Стороны обсудили атаку на нефтеперерабатывающие предприятия королевства.