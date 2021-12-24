Песков ответил на вопрос о новом месте встречи Путина и Байдена

Вопрос о том, где может пройти возможная новая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, не обсуждается. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Об этом пока даже речи не идёт, даже близко, — сказал он.

По словам Пескова, сначала необходимо провести переговоры по гарантиям безопасности для РФ со стороны НАТО. Предположительно, эти переговоры состоятся в январе 2022 года.

И мы будем ожидать конкретных ответов на поставленные вопросы, — подчеркнул пресс-секретарь.

Встреча президентов возможна только после достижения договорённостей на консультациях, добавил Песков.

Ранее Владимир Путин призвал НАТО к переговорам для предоставления РФ долгосрочных гарантий безопасности.

Проекты соглашений по безопасности 17 декабря опубликовал МИД РФ. Согласно документам, Москва предлагает НАТО взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение, присоединение Украины и других стран бывшего СССР.

Кроме того, стороны обязуются не создавать условий, которые могут быть расценены оппонентом как угроза. Также Москва предлагает договориться о предельной дистанции сближения боевых кораблей и самолётов и отвести районы оперативных учений на согласованное расстояние от линии соприкосновения Россия — НАТО. В договоре предлагается закрепить принцип невозможности развязывания ядерной войны.