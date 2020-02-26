https://static.news.ru/photo/6dd09d26-587d-11ea-bdca-fa163e074e61_660.jpgДмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
↵Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на заявление Владислава Суркова о необходимости «обнуления президентских сроков». По его словам, это высказывание является частным мнением и никак не отражает действительность.
Это мнение россиянина, пусть и очень авторитетного и компетентного среди политиков и политологов, — цитирует его ТАСС.
Ранее экс-помощник президента РФ Владислав Сурков не исключил, что после внесения поправок в Конституцию может возникнуть необходимость в «обнулении» президентских сроков. Как рассказал политик, такое станет возможным, если в итоге в документе будут как-то уточнены полномочия президента. По его словам, с новыми полномочиями это «будет уже как бы другой институт президентства», писал NEWS.ru.