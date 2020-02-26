Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на заявление Владислава Суркова о необходимости «обнуления президентских сроков». По его словам, это высказывание является частным мнением и никак не отражает действительность.

Это мнение россиянина, пусть и очень авторитетного и компетентного среди политиков и политологов, — цитирует его ТАСС.

Ранее экс-помощник президента РФ Владислав Сурков не исключил, что после внесения поправок в Конституцию может возникнуть необходимость в «обнулении» президентских сроков. Как рассказал политик, такое станет возможным, если в итоге в документе будут как-то уточнены полномочия президента. По его словам, с новыми полномочиями это «будет уже как бы другой институт президентства», писал NEWS.ru.

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