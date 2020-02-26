Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Музыкант Сергей Шнуров посвятил матерный пост возможному переименованию «Единой России» и её слиянию с Общероссийским народным фронтом. По его словам, ребрендинг не принесёт никаких изменений. При этом он признал, что партию власти в любом случае ждёт «триумф».

Из колхозников пытались сделать денди...// Толку? К бабке не ходи// Сколько раз ты этих не ребренди, // Будет результат всегда один, — написал он в своём Instagram. Он подчеркнул, что...