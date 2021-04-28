Провокационный настрой: Песков об отказе Чехии от изучения «Спутника V»

https://static.news.ru/photo/60d95b86-a8da-11eb-977b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отказ чешского фармрегулятора от из изучения документов по российской вакцине «Спутник V» прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его мнению, это решение Праги следует связывать с дипломатическим скандалом, передаёт ТАСС.

Скорее всего, можно и даже нужно, — цитирует агентство его ответ на соответствующий вопрос.

По словам Пескова, решение по российской вакцине было принято в угоду провокационному настрою и не в интересах жителей Чехии.

Ведь всё-таки речь идёт о мировой вакцине, которая является самой эффективной по общему признанию, — отметил пресс-секретарь президента России.

Ране сообщалось, что Чехия прекратила изучение «Спутника V» якобы из-за того, что производитель препарата не предоставил местному фармрегулятору всю необходимую документацию. Директор Государственного института по контролю за лекарственными препаратами Чехии Ирена Сторова пояснила, что сопроводительные материалы к подобным препаратам могут содержать десятки тысяч страниц. Она также отметила, что клинические испытания российской вакцины в Чехии не проводились, на это не было соответствующего распоряжения властей.