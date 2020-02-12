https://static.news.ru/photo/594c6dcc-4d8c-11ea-ae08-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: Alex Halada/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Белоруссии Александра Лукашенко о негативных публикациях о Белоруссии в российских СМИ и Telegram-каналах. По его словам, в РФ свободные средства массовой информации.

Содержание публикаций определяется редакционной политикой изданий, передаёт ТАСС.

Я не могу вам сказать, о чём шла речь в ходе общения в формате «один на один» президентов России и Белоруссии, — ответил он на вопрос журналиста о реакции российского президента Владимира Путина на слова Лукашенко.

Как писал NEWS.ru, Лукашенко обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным публикации в российских СМИ и Telegram-каналах. По мнению политика, журналисты совершают «информационные вбросы», которые настораживают людей. Белорусский лидер уверен, что искажённую информацию о стране распространяют из «лютой» ненависти к ней или за деньги.