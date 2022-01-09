Песков ответил, когда Путину доложат об итогах переговоров России и США

Об итогах первой российско-американской встречи по гарантиям безопасности в Женеве президент РФ Владимир Путин будет проинформирован своевременно, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Президенту будет доложено своевременно, — сказал представитель Кремля.

Ранее стало известно, что предварительный раунд переговоров России и США состоялся вечером 9 января. Основной раунд переговоров намечен на 10 января.

В составе российской делегации представители МИД и Минобороны РФ. Возглавляет её замминистра иностранных дел Сергей Рябков. Со стороны США делегацию возглавляет первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман.

Комментируя прошедшие предварительные переговоры с США, Сергей Рябков назвал встречу «потрясающей».

После переговоров РФ и США пройдёт заседание совета Россия — НАТО, а затем в Вене будут консультации на площадке ОБСЕ.

17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты соглашений по безопасности с НАТО, и в частности с США. Согласно документам, Москва предлагает Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение на восток и присоединение к блоку Украины, а также других стран бывшего СССР. Россия также предлагает закрепить в договоре принцип невозможности развязывания ядерной войны.