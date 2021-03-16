Песков: отставки губернаторов не будут зависеть от выборов в Госдуму

Кадровые решения в отношении глав российских регионов не будут зависеть от выборов в Государственную думу. Об этом в разговоре с журналистами сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой выборы губернаторов осенью 2021 года пройдут минимум в восьми регионах. В трёх регионах состоятся непрямые голосования — в Северной Осетии, Дагестане и Карачаево-Черкесии глав исполнительной власти изберут местные парламенты.
Выборы в Государственную думу назначены на 19 сентября.
Журналисты спросили пресс-секретаря президента, будет ли правительство учитывать результаты голосования в ГД при решении дальнейшей карьерной судьбы глав регионов. Представитель Кремля опроверг подобные домыслы.
Единственный критерий оценки эффективности — это проведение в регионе прозрачных, честных и справедливых выборов. Это всем хорошо известно, — цитирует Пескова РИА Новости.
Как ранее передавал NEWS.ru, в «зелёной зоне» по устойчивости находятся только два руководителя субъектов РФ. Речь идёт о губернаторе Тульской области Алексее Дюмине и главе Чечни Рамзане Кадырове.
Эксперты считают, что это обусловлено их федеральным статусом и тем, что они пользуются поддержкой ближнего окружения президента Владимира Путина.