Песков отрицает связь расследования Навального и отмены его брифинга

https://static.news.ru/photo/5c8ce094-3edf-11eb-97e8-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал отмену ежедневного брифинга для журналистов после выхода расследования политика Алексея Навального о секретной группе убийц в ФСБ. По его словам, эти события не связаны между собой.

Это не так, — ответил он на вопрос журналистов издания «Подъём» о том, связана ли отмена брифинга с выходом расследования Навального.

Представитель главы государства добавил, что ведёт подготовку к пресс-конференции президента Владимира Путина.

Ранее представители разных изданий сообщили, что Песков отменил мероприятия, на которых его хотели спросить о расследовании Навального. Брифинги должны были состояться 15 и 16 декабря — такие мероприятия представитель главы государства проводит каждый будний день.

Большая пресс-конференция Путина состоится 17 декабря в 12:00 по московскому времени.

Ранее Алексей Навальный рассказал, что за последние два года его несколько раз пыталась убить группа сотрудников ФСБ. Он опубликовал имена и фотографии этих людей. По его словам, в ведомстве работает секретная группа, в которую входят врачи и химики. Они не только совершили несколько покушений на жизнь самого оппозиционера, но и один раз чуть не убили его жену Юлию.

По его словам, эти люди летали за ним во всех поездках по России. Некоторые передвигались на тех же самолётах, некоторые вылетали раньше. По версии политика, решение о его убийстве было принято после его объявления о намерении баллотироваться на пост президента в 2016 году.

Оппозиционер отметил, что расследование провела группа Bellingcat совместно с изданием Insider, а команда Навального подключилась к нему уже на финальном этапе.

Политик месяц находился на лечении в берлинской клинике Charité, куда был доставлен самолётом санавиации 22 августа. До этого он два дня был в омской больнице, будучи госпитализированным с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера, направлявшегося из Томска в Москву. Больше двух недель оппозиционер провёл в коме, 23 сентября его выписали из клиники. Он отмечал, что останется в Германии до полного восстановления, так как опасается, что при возвращении в Россию может не получить квалифицированной помощи, а власти запретят ему снова покинуть страну.

Немецкие врачи определили, что на политика было совершено покушение с использованием вещества из группы «Новичок». Международное сообщество потребовало у России расследовать случившееся. Однако уголовное дело по факту случившегося российские правоохранительные органы возбуждать не стали, писал NEWS.ru.