Песков отреагировал на визит силовиков к журналисту «Дождя»

https://static.news.ru/photo/888d4faa-b152-11ea-b60d-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: kremlin.ru

Российские власти считают, что средства массовой информации обязаны проявлять повышенное чувство ответственности по таким важнейшим темам, как пандемия коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) и голосование по поправкам к Конституции, считает пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков журналистам. Также представитель Кремля прокомментировал ситуацию с визитом силовиков к сотруднику телеканала «Дождь» Антону Баеву.

Если я не ошибаюсь, там речь шла о вот этих всех голосованиях с помощью каких-то сим-карт и так далее, что является абсолютной чушью. Конечно, когда сейчас мы говорим о таких важных <...> событиях в нашей жизни, как борьба коронавирусом или как подготовка к голосованию, здесь, конечно, нужно особое чувство ответственности и со стороны представителей СМИ, — цитирует Пескова РИА Новости.

Сотрудники полиции опросили корреспондента телеканала «Дождь» Антона Баева в ночь на 18 июня. Он выпустил репортаж о подделке аккаунтов для электронного голосования по поправкам в Конституцию. Как рассказал журналист, к нему приехали полицейские и люди в штатском. Проверку проводили до 3-х часов ночи, а потом сотрудники полиции просто уехали.По словам журналиста, полицейские предложили проехать в отделение, чтобы ответить на вопросы о материале.

Накануне телеканал «Дождь» сообщил, что люди получают деньги (75 рублей за активацию сим-карты и создание страницы на портале. Ещё 50 рублей предлагается за участие в плебисците) за регистрацию на электронном голосовании по поправкам в Конституцию. В руках журналистов оказалась база данных с личной информацией десятков пенсионеров, на которых предлагалось создавать аккаунты на mos.ru, а также сим-карты.

Главный редактор телеканала «Дождь» Тихон Дзядко прокомментировал опрос журналиста Антона Баева из-за статьи о голосовании по поправкам. По его словам, интерес правоохранителей вызвал материал о раздаче сим-карт для голосования. Он подчеркнул, что правоохранители лишь проверяли поступившую им информацию о нарушении законодательства. И в рамках этой проверки им вдруг срочно понадобилось опросить Баева. По словам главреда вещателя, корреспонденту звонил мужчина по имени Вячеслав, который говорил, что у него есть дополнительная информация по делу. Журналист предложил ему устроить встречу в редакции. По его словам, они показали удостоверения и попросили журналиста дать пояснения. Сам Баев в отделение ехать отказался. Юрист телеканала предупредил его, что такие процедуры должны проходить в дневное время.

Столичное ГУ МВД начало проверку. Москвичи имеют возможность проголосовать по поправкам дистанционно. Жители столицы смогут начать участвовать в электронном голосовании по Конституции на портале 2020og.ru 25 июня в 10:00 мск. Отдать свой голос можно будет до 20:00 мск 30 июня. По поправкам смогут дистанционно проголосовать ещё в одном регионе России — в Нижегородской области.

Как писал NEWS.ru, изменения в Основной закон приняты Федеральным собранием, одобрены всеми региональными парламентами и утверждены президентом, но не вступят в силу до общероссийского голосования — новой процедуры, которую ввели специально для голосования по поправкам. Поправки содержат инициативу депутата Госдумы Валентины Терешковой, которая предполагает отказ от учёта предыдущих сроков Путина (в настоящее время идёт его четвёртый по счёту срок и второй подряд после избрания в 2012 году). Это позволит президенту снова занять свой пост после принятия поправок.

В тексте документа говорится, что предлагаемые Путиным поправки, ограничивающие число президентских сроков двумя, не препятствуют переизбранию политика, занимающего пост главы государства на момент изменения Основного закона. Число предыдущих президентских сроков не будет иметь значения.

Глава государства во время выступления в Госдуме заявил, что власть президента не должна быть связана с одним человеком. По его словам, для развития России нужна сменяемость власти. При этом он поддержал обнуление собственных сроков.

Сразу же после выступления президента в Госдуме депутаты поддержали включение инициативы в поправки к Конституции, а затем приняли эти поправки во втором чтении. На следующий день изменения были приняты в третьем чтении и одобрены Советом Федерации.

Оппозиция уведомила мэрию Москвы о проведении 21 и 22 марта митинга против новых сроков Путина. Мероприятие должно было пройти на проспекте Сахарова. Однако позднее градоначальник Сергей Собянин объявил, что из-за коронавируса в городе запрещено проведение массовых мероприятий, власти отказались согласовывать акцию.

Кроме того, вечером 10 марта москвичи вышли к Кремлю на одиночные пикеты против обнуления сроков Путина. Затем они проходили 14 марта в Москве (силовики задержали около 50 человек, в отделе полиции избили правозащитника Льва Пономарёва) и 15 марта в Санкт-Петербурге (как минимум 20 человек задержали).