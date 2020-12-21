Песков отреагировал на публикацию о связях главы СВР с азербайджанцами

https://static.news.ru/photo/3d82c48c-4378-11eb-bc92-fa163e074e61_660.jpg Сергей Нарышкин Фото: kremlin.ru

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российского президента Владимира Путина не заинтересовала публикация о якобы связи главы Службы внешней разведки (СВР) Сергея Нарышкина с азербайджанской диаспорой.

Нет, это не заинтересовало президента, — сообщил Песков.

Он подчеркнул, что этот вопрос не поднимался на встрече президента РФ и главы СВР, пишет MK.RU.

Ранее издание «Проект» опубликовало расследование о том, что во время конфликта в Карабахе Нарышкин будто бы находился в Москве вместе с членом семьи первого вице-премьера Азербайджана Ягуба Эюбова. Журналисты утверждают, что глава СВР поддерживает дружеские отношения с бизнесменом Годом Нисановым, который родился в Азербайджане, а также пользуется его имуществом.

Как писал NEWS.ru, Песков воздержался от комментариев касательно сотрудничества Москвы и Баку в расследовании инцидента по сбитому 9 ноября в Армении российскому вертолёту. Он подчеркнул, что Россия и Азербайджан находятся в постоянном контакте по всем вопросам.