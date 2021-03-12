Песков отреагировал на публикации об усилении влияния спецслужб на Путина

https://static.news.ru/photo/e11e2bce-8318-11eb-ab37-96000091f725_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Это некие упражнения псевдоспециалистов по России, очень часто не имеющих ничего общего с реальной жизнью. В целом в Кремле констатировали сейчас низкую квалификацию источников англо-саксонских СМИ, в том числе и Financial Times (FT), якобы разбирающихся во внутренней повестке РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления западных СМИ о вероятном усилении влияния спецслужб на Владимира Путина.

Они (зарубежные СМИ. — NEWS.ru) продолжают свою работу, они высказывают мнения, но их квалификация сейчас существенно понизилась. И, к нашему сожалению, понизилась, наверное, степень понимания реальных процессов в нашей стране, — цитирует Пескова РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что Москва готова «терпеливо рассказывать и объяснять» всем желающим то, что происходит в РФ. Накануне газета FT заявила, что «суровые меры» сотрудников правоохранительных органов по отношению к участникам акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального стали показателем значительно возросшей роли силовиков в окружении Путина.

Редакция издания считает, что на главу государства влияют «консервативные реакционеры» — его давние друзья и коллеги по КГБ и ФСБ, глава «Роснефти» Игорь Сечин, а также доверенные военные: председатель СК Александр Бастрыкин (однокурсник Путина), глава Росгвардии Виктор Золотов (бывший телохранитель главы государства). Журналисты сослались на источник, часто лично общающийся с главой РФ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Путин рассчитывает очным образом огласить послание Федеральному Собранию, а не пользоваться видеосвязью. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, уточнив, что многое зависит от эпидемиологической ситуации в стране. До этого в СМИ появились новые возможные даты оглашения президентом послания парламенту. Сообщалось, что это может произойти 7-8 апреля. Представитель Кремля, однако, эту информацию опроверг. Песков заявил, что по-прежнему не может назвать точную дату.