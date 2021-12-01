Песков отреагировал на идею Эрдогана стать посредником между РФ и Украиной

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сможет стать посредником между Россией и Украиной, если у него получится использовать своё влияние, чтобы побудить Киев начать выполнять Минские соглашения. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова турецкого лидера о готовности Анкары стать посредником в урегулировании ситуации на Донбассе, пишет РИА Новости.

Если Эрдоган может использовать свое влияние для того, чтобы побудить Киев начать выполнять свои обязательства о минскому комплексу мер, договорённостям Парижа, то это можно будет только приветствовать, — отметил он.

По словам Пескова, Эрдоган при желании сможет затронуть тему Украины в рамках предстоящего телефонного разговора с российской стороной.

Ранее Эрдоган заявил, что Анкара готова стать посредником между Москвой и Киевом. Он отметил, что Турция выступает за мир в Донбассе и хотела бы выступать в решении имеющихся вопросов.

Как заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, ни о какой посреднической роли Турции в урегулировании ситуации в Донбассе не может быть речи. Она подчеркнула, что Россия не является стороной данного конфликта, его участниками являются Киев и представители самопровозглашённых республик. Захарова отметила, что важным шагом на этом направлении мог бы стать вклад турецкой стороны в убеждение украинских властей отказаться от агрессивных планов в отношении Донбасса и начать «добросовестно» выполнять все взятые обязательства.