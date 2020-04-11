Песков: русофобия в Белом доме носит обязательный характер

https://static.news.ru/photo/cfe485e6-7bf4-11ea-839f-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп и Майкл Пенс Фото: Al Drago/Keystone Press Agency/Global Look Press

Переговоры глав РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа не означают потепления в отношениях двух держав. Русофобия из Белого дома никуда не ушла, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Даже частые телефонные контакты двух глав государств не означают, что на рабочем уровне в Вашингтоне мировоззрение меняется в соответствии с пониманиями главы государства. <...> Как для военного обязательна военная форма, так сейчас для американского государственного служащего или политика такой формой является русофобия, — рассказал представитель Кремля на Первом канале.

Он добавил, что Владимир Путин и Дональд Трамп эффективно сотрудничают в сложных ситуациях. Политики поддерживают диалог на протяжении многих лет. По мнению Пескова, «напряжённые и плохие» отношения Вашингтона и Москвы не помешали Белому дому предупредить Кремль о готовящихся терактах. За что Путин «от всего сердца» поблагодарил Трампа.

Ранее, как писал NEWS.ru, Песков рассказал , какие действия привели к снижению угрозы резкого роста заболеваемости коронавирусом. По его словам, к позитивным последствиям привёл указ Владимира Путина об ограничениях.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,7 млн человек, погибли свыше 102,9 тысячи, выздоровели 378,2 тысячи. В России на 11 апреля зарегистрировано 13 584 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 106 летальных исходов, выздоровели 1045 человек.