https://static.news.ru/photo/44329178-27c6-11ea-91a0-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сомневается, что улучшить российско-грузинские отношения помог бы формат по примеру «нормандского».

«Нормандский формат» уникален, и он сформировался исходя из логики необходимости урегулирования конфликта на юго-востоке Украины, внутриукраинского конфликта. Здесь же речь идёт о двусторонних отношениях России и Грузии, — сказал представитель Кремля журналистам.

Песков также заявил, что ухудшение отношений Москвы и Тбилиси «было спровоцировано весьма недружественной и агрессивной политикой тогдашнего грузинского руководства».

Поэтому явно структура проблем иная, у каждой структуры должен быть свой формат, — заключил он.

В 2008 году в результате военного конфликта, в котором участвовала Российская армия, грузинский регион Южная Осетия провозгласил себя независимым. Новую республику (а также Абхазию) признали РФ и ещё несколько стран. Большая часть мирового сообщества отделение не одобрила.

В итоге Москва и Тбилиси разорвали дипломатические отношения. Со стороны России, кроме того, усилились экономические санкции. Однако в 2014 году Кремль снял почти все ограничения на грузинский импорт, также были возобновлены прямые регулярные авиарейсы между Москвой и Тбилиси. К тому времени на смену президенту Михаилу Саакашвили пришёл Георгий Маргвелашвили.

Межгосударственная обстановка вновь накалилась 20 июня 2019 года, когда в Тбилиси проходила Межпарламентская ассамблея православия. Глава российской делегации Сергей Гаврилов (депутат Госдумы), сидя в кресле спикера грузинского парламента, обратился к собравшимся со словами о независимости Абхазии и Южной Осетии. Эти два региона Грузия считает своими, они не признаны международным сообществом.

В итоге сотни людей вышли на акцию протеста. Россия запретила авиасообщение с Грузией. Демонстрации в Тбилиси продолжались больше двух недель.

Апофеоз конфликта пришёлся на 7 июля, когда грузинский журналист в прямом эфире обматерил президента Владимира Путина. Официальный Тбилиси назвал произошедшее провокацией со стороны беглого президента Михаила Саакашвили. В ответ на выходку журналиста 9 июня Госдума инициировала экономические санкции. Однако российский лидер заявил, что это чрезмерная реакция, писал NEWS.ru.