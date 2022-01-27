Песков: отношения России и Запада напоминают холодную войну

Современные отношения России и стран Запада напоминают холодную войну. Причиной напряжённости стал госпереворот, произошедший на Украине в 2014 году. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

После 2014 года, после того как на Украине <...> произошёл государственный переворот, <...> начались процессы, которые привели к изрядной напряжённости, которая по многим параметрам сейчас уже напоминает холодную войну. Это так, — сказал пресс-секретарь президента России.

Он также отметил, что переворот на Украине был спровоцирован при попустительстве целого ряда стран, взявших на себя противоположные обязательства. Переворот привёл в непоправимым событиям, а также к решению Крыма стать частью России, что и дало старт ухудшению отношений между РФ и Западом.

Песков добавил, что сегодня о подписании документа, аналогичного декларации о прекращении холодной войны, можно только мечтать.

Датой окончания холодной войны между Советским Союзом и США принято считать 3 декабря 1989 года. В этот день Михаил Горбачёв, занимавший тогда пост председателя Верховного совета СССР, и президент США Джордж Буш — старший подписали на Мальте соответствующую декларацию.

Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что необходимо сделать всё возможное для предотвращения войны и реальных столкновений между РФ и НАТО. Избежать вооружённого противостояния можно только путём переговоров по гарантиям безопасности. В их основе должен быть принцип, согласно которому безопасность одной стороны не может достигаться за счёт другой стороны.