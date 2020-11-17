Песков отказался комментировать подачу против него иска Навальным

https://static.news.ru/photo/4a5e977c-28ba-11eb-9e56-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать подачу против него иска оппозиционером Алексеем Навальным.

Мы никогда судебные дела не комментируем. Не буду это комментировать и сейчас, когда это касается меня, — цитирует РИА Новости представителя Кремля.

Накануне стало известно, что Навальный подал в суд на Дмитрия Пескова иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом сообщили в пресс-службе Пресненского суда. Истец указал, что 1 октября 2020 года в материале одного из СМИ чиновник распространил сведения, не соответствующие действительности и порочащие честь, достоинство и деловую репутацию основателя ФБК.

Оппозиционер просит признать не соответствующими действительности и порочащими его честь сведения о том, что он сотрудничает с ЦРУ, а также опубликовать на официальном сайте администрации президента опровержение. В нём должно быть указано, что слова Пескова признаны Пресненским судом «не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Навального А. А.».

Алексей Навальный потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва. Спустя два дня его отправили на лечение в клинику в Берлине. 2 сентября токсикологи бундесвера определили, что причиной внезапного ухудшения здоровья российского политика стало отравление ядом из группы «Новичок». Эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции. По словам представителей Навального, вещество, которым отравили мужчину, обнаружено на бутылках из-под воды, находившихся в его номере. 7 сентября оппозиционера вывели из искусственной комы и стали постепенно отключать от аппарата ИВЛ. 22 сентября его выписали из немецкой клиники Charité. 27 сентября МИД Франции призвал Москву провести отрытое расследование произошедшего. Российское руководство отрицает любые обвинения в причастности к отравлению Навального, писал NEWS.ru.