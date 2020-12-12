Песков: Путин знает заказчиков убийства Немцова

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать решение суда по делу об убийстве оппозиционного политика Бориса Немцова, однако надеется, что заказчики преступления будут найдены.

Мы не комментируем решения суда, — цитирует ТАСС представителя Кремля.

Вместе с тем Дмитрий Песков выразил надежду на то, что убийцы политика будут найдены.

Пресс-секретаря также спросили, возможны ли какие-то последствия для силовых структур Чечни, где служили исполнители убийства Немцова. Он подчеркнул, что данная ситуация не имеет отношения к кремлёвской повестке дня.

Песков напомнил, что президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека сам сказал, что знает, кто был заказчиком убийства Немцова, однако добавил, что не может «раскрыть эти слова».

Он предложил журналистам спросить у президента о заказчиках убийства Бориса Немцова на пресс-конференции главы государства.

Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запросил у России копию дела об убийстве Бориса Немцова для ознакомления. С жалобой в суд обратилась ещё 27 августа 2015 года дочь убитого Жанна Немцова. Как говорится в решении, по словам заявителя, в ходе расследования не был установлен мотив преступления, также не были допрошены или задержаны все причастные к преступлению лица. Кроме того, не были изучены видеозаписи и не были правильно классифицированы действия преступников в соответствии с Уголовным кодексом.

Суд намерен получить ответы на два вопроса: было ли расследование убийства достаточно тщательным со стороны России и имела ли заявительница эффективное средство правовой защиты в связи со своей жалобой.

Бориса Немцова застрелили 27 февраля 2015 года в центре Москвы. В июле 2017 года по обвинению в его убийстве были осуждены пять человек. Заур Дадаев, признанный судом непосредственным исполнителем убийства, приговорён к 20 годам колонии строгого режима. Остальные получили от 11 до 19 лет, писал NEWS.ru.