https://static.news.ru/photo/afd9e3d8-c7ed-11e9-8bc8-fa163e074e61_660.jpg Су-35 Фото: Сергей Булкин/News.ru

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков не стал комментировать вопрос журналистов о возможных поставках Турции российских истребителей Су-35. Представитель Кремля лишь отметил, что лидеры двух стран увидят данные боевые машины на авиасалоне МАКС-2019.

Без комментариев, — цитирует ответ Пескова ТАСС .

Ранее чиновник сообщил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган проведут переговоры в подмосковном Жуковском после осмотра экспозиции авиасалона МАКС-2019. Кроме того, в этот же день Путин посетит церемонию закрытия WorldSkills в Казани, писал News.ru.