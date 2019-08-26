Су-35 Су-35 Фото: Сергей Булкин/News.ru

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков не стал комментировать вопрос журналистов о возможных поставках Турции российских истребителей Су-35. Представитель Кремля лишь отметил, что лидеры двух стран увидят данные боевые машины на авиасалоне МАКС-2019.

Без комментариев, — цитирует ответ Пескова ТАСС.

Ранее чиновник сообщил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган проведут переговоры в подмосковном Жуковском после осмотра экспозиции авиасалона МАКС-2019. Кроме того, в этот же день Путин посетит церемонию закрытия WorldSkills в Казани, писал News.ru.

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