https://static.news.ru/photo/3afa944e-1d9d-11ea-9ad4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Peter Kneffel/dpa/Global Look Press

В Кремле не обсуждается тема проведения Россией альтернативных Олимпийских игр в ответ на санкции WADA. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

Он сказал, что не может комментировать данную инициативу, с которой ранее выступала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она неоднократно говорила о необходимости отстаивания наших интересов и защиты интересов наших спортсменов. Это является краеугольным камнем нашей позиции. А вопрос по поводу альтернативной Олимпиады стоит задавать нашим спортивным властям, — цитирует Пескова «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что депутат Госдумы Олег Нилов выступил против проведения альтернативных Олимпийских игр после того, как исполком WADA принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях. Ранее возможность проведения альтернативной Олимпиады допустила председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира.