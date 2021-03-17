Песков осудил решение Британии увеличить ядерный потенциал

https://static.news.ru/photo/a12b63a2-8709-11eb-80ca-96000091f725_660.jpg Фото: Dinendra Haria/Keystone Press Agency/Global Look Press

Решение властей Великобритании более чем на 40% увеличить количество ядерных боеголовок вредит глобальной стабильности, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Мы весьма сожалеем, что Британия избрала путь увеличения количества ядерных боезарядов. Это решение, которое вредит международной стабильности и стратегической безопасности, — цитирует ТАСС Пескова.

Он также оценил аргумент, который способствовал принятию такого решения, назвав «эфемерной» угрозу, которая, по мнению британцев, исходит от России.

Позиционирование России как некоей угрозы является для нас неприемлемым, потому что это неправда, — подчеркнул Песков.

Как писал NEWS.ru, власти Великобритании планируют более чем на 40% увеличить количество ядерных боеголовок. Об этом говорится в Обзоре оборонной и внешней политики страны, который представил премьер-министр Борис Джонсон. На вооружении Великобритании сейчас находятся четыре атомные стратегические подлодки, оснащённые американскими баллистическими ракетами Trident-II. Одна из них постоянно находится на боевом патрулировании. С 1990-х годов власти последовательно сокращали общее число боезарядов. В 2010 году их количество составляло 225 единиц, к середине 2020-х годов этот показатель планировали довести до 180. Джонсон может поднять «потолок» до 260 боезарядов.

Россия в обзоре называется «активной угрозой» безопасности Великобритании, а Китай — «системным вызовом». РФ в настоящий момент имеет около 4300 боеголовок, США — около 3800, Китай — около 320.