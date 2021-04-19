Песков оставил без ответа вопрос об «участии» США в покушении на Лукашенко

https://static.news.ru/photo/1e2950c6-a0ff-11eb-8968-96000091f725_660.jpg Александр Лукашенко Фото: prachatai/flickr.com

Кремль не комментирует заявление лидера Белоруссии Александра Лукашенко о том, что покушение на него готовилось при участии высших руководителей США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что пояснения по данной теме должны давать спецслужбы.

Я оставляю это (заявление Лукашенко о причастности властей США к организации покушения на него. — NEWS.ru) без комментариев. Это была операция специальных служб. В данном случае я не буду ничего комментировать, всю информацию, которая может выдаваться, дозированно выдаёт специальная служба по своему усмотрению, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Накануне в Центре общественных связей ФСБ России заявили, что в Москве задержаны Юрий Зенкович и гражданин Белоруссии Александр Федута. Они консультировались с представителями США и Польши и планировали осуществить госпереворот в Белоруссии 9 мая.

Лукашенко, в свою очередь, отметил, что силовики задержали преступную группу, которая готовила покушение на него и его детей. По его словам, злоумышленники пойманы в столице РФ после его обращения к президенту РФ Владимиру Путину. По предварительным данным, мятежники планировали убить руководителя республики, а также блокировать Минск, чтобы в город нельзя было стянуть войска. Они якобы хотели захватить радио и телевидение, по которым бы транслировали своё обращение, а также другие здания в центре белорусской столицы, и блокировать минский ОМОН.

Ранее сообщалось, что Вашингтон готов оказать консульскую помощь американскому гражданину, задержанному по подозрению в подготовке государственного переворота в Белоруссии. Об этом журналистам заявил представитель Госдепартамента США. Он добавил, что американские власти всегда призывают страны «вежливо обращаться» с лицами, имеющими двойное гражданство США, даже если у них нет такого обязательства в рамках Венской конвенции.