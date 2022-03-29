Песков не прокомментировал присвоение Кадырову звания генерал-лейтенанта

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о присвоении главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову звания генерал-лейтенанта. Об этом сообщает ТАСС. По словам Пескова, он не успел ознакомиться с соответствующим документом.

Я пока не могу сказать ничего, потому что я не видел указа, — ответил представитель Кремля на вопрос журналистов.

Накануне спикер регионального парламента Чечни Магомед Даудов сообщил, что президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил звание генерал-лейтенанта главе Республики Рамзану Кадырову. По его словам, российский лидер высоко оценил заслуги Кадырова перед Родиной. Даудов добавил, что глава Чечни — «пример истинного, самоотверженного и бескорыстного служения своему Отечеству и народу».

Как заявил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Ахмед Дудаев, 28 марта Рамзан Кадыров приехал в Мариуполь, где в настоящее время ведутся тяжёлые бои. По мнению Дудаева, в ближайшее время город «будет полностью очищен от нацистов и националистов».