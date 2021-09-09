Песков опроверг заявление о создании единой валюты с Белоруссией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нет никаких планов по созданию единого валютного пространства с Белоруссией.

Как заявил спикер, на данный момент о создании единой валюты с Белоруссией речь не заходила. Но ряд программ, которые подразумеваются союзным статусом двух государств, будут планироваться.

Нет, пока в настоящий момент нет. Действительно, определённые рабочие механизмы в соответствии с союзными программами будут создаваться, координационные механизмы. Ну а что касается парламента, то пока об этом речи не идёт. Это вопрос на перспективу, — отметил Песков.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко озвучил дату заседания Высшего государственного совета союзного государства. По словам белорусского лидера, это мероприятие запланировано на 4 ноября. На данном заседании планируется утверждение ряда совместных проектов с Россией. Лукашенко рассказал, что это очень важная договорённость с Россией. По его словам, такое мероприятие беспрецедентно в отношениях двух стран.