Песков опроверг «войну башен» в администрации президента

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в политике он «намертво» в одной команде с российским коллегой Владимиром Путиным. При этом он уточнил, что его туда «загнали».

Нас загнали уже намертво в одну команду, — заявил в эфире телеканала «Россия 1» Лукашенко. Таким образом он ответил на вопрос, в одной ли он команде в политике с Путиным....