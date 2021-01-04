Песков опроверг «войну башен» в администрации президента

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опроверг информацию о «войне» между различными управлениями в администрации президента. Он подчеркнул, что существуют лишь жаркие споры.
Существуют, конечно, споры — жаркие споры, жёсткие споры, существуют разные точки зрения на то, как и что нужно делать, как и что нужно предлагать президенту, какие нужно элементы предложить президенту, озвучить и так далее. Эти споры есть, но это никоим образом не является войной башен. Это всё уже преувеличение, — рассказал Песков в интервью Владимиру Соловьёву.
Как писал NEWS.ru, представитель Кремля опроверг наличие специальной группы в администрации президента для дискредитации оппозиционера Алексея Навального. Песков подчеркнул, что «это не так».
Он добавил, что в Кремле вызывает сожаление «решение поставить отношения между Брюсселем и Москвой в зависимость от человека, которого в Европе считают оппозиционным лидером в России».