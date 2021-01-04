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Песков опроверг «войну башен» в администрации президента

12:22, 05 января 2021 50
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опроверг информацию о «войне» между различными управлениями в администрации президента. Он подчеркнул, что существуют лишь жаркие споры.

Существуют, конечно, споры — жаркие споры, жёсткие споры, существуют разные точки зрения на то, как и что нужно делать, как и что нужно предлагать президенту, какие нужно элементы предложить президенту, озвучить и так далее. Эти споры есть, но это никоим образом не является войной башен. Это всё уже преувеличение, — рассказал Песков в интервью Владимиру Соловьёву.

Как писал NEWS.ru, представитель Кремля опроверг наличие специальной группы в администрации президента для дискредитации оппозиционера Алексея Навального. Песков подчеркнул, что «это не так».

Он добавил, что в Кремле вызывает сожаление «решение поставить отношения между Брюсселем и Москвой в зависимость от человека, которого в Европе считают оппозиционным лидером в России».

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