Политика

Песков опроверг сведения по поводу обращения Путина к россиянам

14:37, 15 апреля 2020 22
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обращения главы государства Владимира Путина к гражданам РФ 15 апреля не планируется.

Российский лидер выступит с речью в начале заседания с членами правительства, подчеркнул представитель Кремля.

Ранее в СМИ была обнародована информация, что Путин собирается снова обратиться к гражданам страны.

Нет. Это не так. Будет выступление президента в начале совещания с членами правительства, — приводит слова пресс-секретаря главы государства РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, Путин 15 апреля выступит в начале совещания с членами правительства. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков советует дождаться этого совещания, чтобы узнать о дополнительных мерах поддержки бизнеса, которые могут быть введены из-за коронавируса.

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