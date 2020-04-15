Песков опроверг сведения по поводу обращения Путина к россиянам

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Граждане КНР, нелегально проживающие на территории России, представляют потенциальную угрозу дальнейшего распространения коронавирусной инфекции в российских регионах, так как они не наблюдаются в медицинских учреждениях. Такое мнение высказал первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

Депутат напомнил, что китайский гражданин может жить в РФ ровно 3 месяца, потом он ему необходимо сделать отметку на границе, чтобы снова вернуться. Большинство китайцев занимаются торговлей на территории нашей...