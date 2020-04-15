Песков опроверг сведения по поводу обращения Путина к россиянам

https://static.news.ru/photo/b28f3248-7f0f-11ea-8069-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обращения главы государства Владимира Путина к гражданам РФ 15 апреля не планируется.
Российский лидер выступит с речью в начале заседания с членами правительства, подчеркнул представитель Кремля.
Ранее в СМИ была обнародована информация, что Путин собирается снова обратиться к гражданам страны.
Нет. Это не так. Будет выступление президента в начале совещания с членами правительства, — приводит слова пресс-секретаря главы государства РИА Новости.
Ранее NEWS.ru писал, Путин 15 апреля выступит в начале совещания с членами правительства. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков советует дождаться этого совещания, чтобы узнать о дополнительных мерах поддержки бизнеса, которые могут быть введены из-за коронавируса.