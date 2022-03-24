Песков опроверг сообщения СМИ о проблемах со здоровьем у Шойгу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ об «исчезновении» Шойгу и том, что оно может быть связано с проблемами со здоровьем. По его словам, сейчас не время для медийной активности главы Минобороны, так как у него много забот, связанных с контролем за проведением специальной военной операции России на Украине, сообщает ТАСС.

У министра обороны сейчас много забот. Идет специальная военная операция. Конечно, сейчас не совсем время для медийной активности, это вполне понятно, — ответил Песков.

Пресс-секретарь в ответ на озвученную информацию интернет-издания «Агентство» о том, что у Шойгу якобы «проблемы со здоровьем», заявил, что нужно искать другие источники информации.

Не нужно слушать издание «Агентство», обращайтесь в министерство обороны, — подчеркнул Песков.

Ранее стало известно, что Сергей Шойгу принял участие в заседании Совбеза РФ 18 марта. В его рамках президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами ход военной спецоперации на Украине.

Как сообщалось, глава российского государства проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в течение дня. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Темы совещания будут сообщены позднее.