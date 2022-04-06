Песков опроверг сообщения о планах российских властей убить Зеленского

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения о планах российских властей об убийстве президента Украины Владимира Зеленского, сообщает французский телеканал LCI. Он добавил, что Кремль заинтересован в продуктивных переговорах, а не в оккупации Украины.

Нет, это неправда. Мы не говорим об убийстве кого-либо. Определённо, это ложь, — подчеркнул Песков.

Также спикер Кремля отметил, что отвод вооружённых сил России из Киевской области — это жест доброй воли, чтобы создать условия для переговоров, в результате которых могут быть приняты серьёзные решения. Он подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы Зеленский согласился на выдвинутые российской стороной на переговорах условия. По его словам, военная операция будет завершена только путём их выполнения.

Ранее Дмитрий Песков сообщил о перспективах встречи российского лидера Владимира Путина с Владимиром Зеленским. По его словам, для Москвы ничего не изменилось. Он подчеркнул, что в Кремле не отвергают такую возможность, но только после согласования документа. При этом пресс-секретарь не стал делиться информацией насчёт переговорного процесса между Россией и Украиной.