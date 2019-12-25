https://static.news.ru/photo/e54b222c-2709-11ea-b0af-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко и Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не согласны с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, заявившим, что время для создания общей конституции Союзного государства упущено.

Переговоры в Сочи и Санкт-Петербурге с нашей точки зрения свидетельствуют об обратном. Какие-то шероховатости неизбежны, но общего фона они не портят, — цитируют «Известия» Пескова.

Он также заверил, что правительства двух государств проделали большую работу по интеграции, не все вопросы согласованы, но это не значит, что ситуация находится в кризисе.

24 декабря Лукашенко заявил, что время создания общей конституции Союзного государства упущено, так как «люди новые».

Как писал NEWS.ru, ранее Александр Лукашенко предложил образовать единое с Россией государство. По мнению политика, Россия может войти в состав Белоруссии. Это, на его взгляд, будет самый простой вариант. Также он отметил, что не понимает призывов от россиян к вступлению Белоруссии в состав России.