https://static.news.ru/photo/60c84a7c-1b6d-11ea-8ae5-fa163e074e61_660.jpg Владислав Сурков Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Слова главы украинского внешнеполитического ведомства Арсена Авакова о том, что у участников «нормандского» саммита из РФ «сдали нервы», не соответствуют действительности. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее Аваков заявил, что у помощника президента РФ Владислава Суркова «сдали нервы» на переговорах в Париже. По словам главы МВД Незалежной, во время обсуждения разведения сил и вопроса возвращения контроля над границей Сурков вёл себя эмоционально и некомпетентно.

Нет. Не было, — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Таким образом он полностью опроверг все заявления Авакова, которые касаются российской делегации, сообщает РИА Новости .

9 декабря в Париже состоялся долгожданный саммит «нормандского формата». Участие в нём приняли президенты России, Франции и Украины Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский, а также канцлер Германии Ангела Меркель. Киев и Москва договорились об обмене пленными, но не смогли достигнуть соглашения по транзиту газа. Кроме того, между главами Украины и России состоялись и переговоры тет-а-тет. Путин по их итогам отметил, что доволен встречей с Зеленским, писал NEWS.ru.