Песков опроверг планы РФ начать военную операцию на юге Украины

https://static.news.ru/photo/622e8efe-bf77-11ea-89b2-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сообщения о планах России начать военную операцию на юге Украины являются глупостью и «нагнетанием антироссийской истерии», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил, что страна готовится к войне с Россией.

Это абсолютная глупость, это искусственное нагнетание антироссийской истерии на Украине, к нашему сожалению, которое никоим образом не способствует урегулированию ситуации на юго-востоке, — цитирует «Интерфакс» Пескова.

Неижпапа предположил наступательные действия армии РФ на юге Херсонской области и припугнул противника ракетным комплексом «Нептун», который можно применять с материковой Украины. Первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов на это заявил, что для Киева «всё закончится печально», если он решится на военную конфронтацию с РФ.

Как писал NEWS.ru, Алексей Неижпапа сообщил, что вверенный ему флот готовится к войне с Россией, поскольку Киев намерен вернуть Крым. Он предупредил о большом количестве потерь среди военнослужащих и гражданского населения. Неижпапа также отметил, что конфликт может перейти в горячую фазу, когда Москва попытается восстановить Северо-Крымский канал на полуострове. В связи с этим в Киеве ожидают атаку российской армии на Херсонскую область. Северо-Крымский канал, идущий от Днепра, обеспечивал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После воссоединения полуострова с Россией подача воды по каналу была прекращена.