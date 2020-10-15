Песков опроверг наличие спецгруппы в АП по дискредитации Навального

https://static.news.ru/photo/b81e1e1a-0ed7-11eb-beda-fa163e074e61_660.jpg Юлия и Алексей Навальный Фото: navalny/instagram.com

В Кремле опровергают информацию о создании в Администрации президента (АП) некой группы по дискредитации и уменьшению влияния Алексея Навального.

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил: «это не так»



Он добавил, что в Кремле вызывает сожаление «решение поставить отношения между Брюсселем и Москвой в зависимость от человека, которого в Европе считают оппозиционным лидером в России».

Ранее был опубликован список санкций Евросоюза по делу Навального. В него, в частности, попали первый замглавы Администрации президента Сергей Кириенко и глава управления президента по внутренней политике Андрей Ярин. По версии властей ЕС, последний был членом оперативной группы в АП, чья роль заключалась в противодействии влиянию Алексея Навального.

Санкции предусматривают запрет на въезд в ЕС и на финансовые операции, а также замораживание активов. Брюссель пошёл на такие меры, как заявляется, из-за отказа Москвы начать расследование отравления Навального.

Оппозиционер потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва 20 августа. Спустя два дня Навального перевели на лечение в Берлин. Токсикологи бундесвера выявили, что он был отравлен веществом из группы «Новичок». Их выводы подтвердили лаборатории Франции и Швеции, а позже и в Организации по запрещению химоружия.

Международное сообщество потребовало у России расследовать случившееся. Москва, в свою очередь, требует предоставить соответствующие доказательства, так как пока оппозиционер был на территории РФ, токсических веществ в его организме обнаружено не было.

Ранее NEWS.ru писал, что Великобритания, вслед за ЕС, ввела санкции против чиновников из РФ из-за Навального.