Песков опроверг наличие спецгруппы в АП по дискредитации Навального

В Кремле опровергают информацию о создании в Администрации президента (АП) некой группы по дискредитации и уменьшению влияния Алексея Навального.
Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил: «это не так»
Он добавил, что в Кремле вызывает сожаление «решение поставить отношения между Брюсселем и Москвой в зависимость от человека, которого в Европе считают оппозиционным лидером в России».
Ранее был
Санкции предусматривают запрет на въезд в ЕС и на финансовые операции, а также замораживание активов. Брюссель пошёл на такие меры, как заявляется, из-за отказа Москвы начать расследование отравления Навального.
Оппозиционер потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва 20 августа. Спустя два дня Навального перевели на лечение в Берлин. Токсикологи бундесвера выявили, что он был отравлен веществом из группы «Новичок». Их выводы подтвердили лаборатории Франции и Швеции, а позже и в Организации по запрещению химоружия.
Международное сообщество потребовало у России расследовать случившееся. Москва, в свою очередь, требует предоставить соответствующие доказательства, так как пока оппозиционер был на территории РФ, токсических веществ в его организме обнаружено не было.
Ранее NEWS.ru писал, что Великобритания, вслед за ЕС, ввела санкции против чиновников из РФ из-за Навального.