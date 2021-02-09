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Песков опроверг информацию о дате послания Путина Федеральному Собранию

12:52, 10 февраля 2021

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию не планируется на 24 февраля. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее в СМИ появлялась информация о возможном проведении послания 23 февраля — эту информацию Песков также опровергал. Он подчеркнул, что дата пока не определена, и как только она станет известна, Кремль об этом сообщит. Однако позже в прессе появились сообщения о 24 февраля.

Вчера мы отвечали, что пока нет точного решения по дате оглашения послания. Как только оно будет принято, мы вас проинформируем, — заявил представитель Кремля.

Как сообщал NEWS.ru, накануне стала известна дата встречи президента РФ Владимира Путина с лидерами думских фракций. Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, что встреча в формате видеоконференции запланирована на 17 февраля.

Президент регулярно проводит встречи с руководителями фракций. Тема заранее неизвестна, глава государства обозначает её в начале заседания. Так и сейчас вопросы, которые будут на повестке, не уточняются.

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