Песков опроверг информацию о дате послания Путина Федеральному Собранию

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию не планируется на 24 февраля. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее в СМИ появлялась информация о возможном проведении послания 23 февраля — эту информацию Песков также опровергал. Он подчеркнул, что дата пока не определена, и как только она станет известна, Кремль об этом сообщит. Однако позже в прессе появились сообщения о 24 февраля.

Вчера мы отвечали, что пока нет точного решения по дате оглашения послания. Как только оно будет принято, мы вас проинформируем, — заявил представитель Кремля.

Как сообщал NEWS.ru, накануне стала известна дата встречи президента РФ Владимира Путина с лидерами думских фракций. Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, что встреча в формате видеоконференции запланирована на 17 февраля.

Президент регулярно проводит встречи с руководителями фракций. Тема заранее неизвестна, глава государства обозначает её в начале заседания. Так и сейчас вопросы, которые будут на повестке, не уточняются.