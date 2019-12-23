https://static.news.ru/photo/a0422dfc-263b-11ea-8ee1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Claudia Thaler/dpa/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация о том, что пострадавшие от теракта в Беслане в 2004 году остались без поддержки, не соответствует действительности.

Тема пострадавших в Беслане неоднократно затрагивалась в разных материалах, и достаточно недавно она детально проверялась нашим Минздравом, была подготовлена абсолютно детальная информация. Многое, что говорится, не соответствует действительности, — сказал Песков.

По его словам, сведения о том, что люди в Беслане остались брошенными, не нашли подтверждения.

3 сентября 2004 года в Беслане начался штурм школы № 1, где террористы трое суток удерживали в заложниках более тысячи человек, среди которых были сотни детей, их родственники и сотрудники школы.

Как ранее писал NEWS.ru, глава РФ Владимир Путин считает крупные теракты, в том числе захват заложников в театральном центре на Дубровке и в Беслане, самыми тяжёлыми моментами в своей президентской карьере.