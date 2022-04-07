Песков: операция на Украине может быть завершена в ближайшие дни

Спецоперация России на территории Украины может завершиться в обoзримом будущем. Об этом заявил интервью британскому телеканалу Sky News пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, не исключив, чтo это будет сделано мирным путём.
Мы надеемся, что в ближайшие дни, в обозримом будущем, эта операция либо достигнет своих целей, либо мы завершим её путём переговоров между российской и украинской делегациями, — заявил он.
По его словам, он сам верит, что операция может быть завершена благодаря переговорам, но это будет зависеть от позиции украинской делегации, а также от того, «насколько они будут готовы пойти на условия России».