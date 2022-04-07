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Песков: операция на Украине может быть завершена в ближайшие дни

20:13, 07 апреля 2022
Песков: операция на Украине может быть завершена в ближайшие дни Российские военнослужащие Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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Спецоперация России на территории Украины может завершиться в обoзримом будущем. Об этом заявил интервью британскому телеканалу Sky News пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, не исключив, чтo это будет сделано мирным путём.

Мы надеемся, что в ближайшие дни, в обозримом будущем, эта операция либо достигнет своих целей, либо мы завершим её путём переговоров между российской и украинской делегациями, — заявил он.

По его словам, он сам верит, что операция может быть завершена благодаря переговорам, но это будет зависеть от позиции украинской делегации, а также от того, «насколько они будут готовы пойти на условия России».

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