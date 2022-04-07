Песков: операция на Украине может быть завершена в ближайшие дни

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Россия ввела персональные санкции в отношении 130 новозеландских политиков, в числе которых премьер-министр страны Джасинда Ардерн, сообщается на сайте Министерства иностранных дел РФ. Как подчеркнули в ведомстве, данный шаг является реакцией на недружественные действия нынешнего правительства Новой Зеландии, поддерживающего сдерживание России.

С 7 апреля в российский «черный список» включаются на основе взаимности члены правительства и парламентарии Новой Зеландии. Указанный шаг предпринят в ответ на недружественные действия новозеландского кабинета министров, присоединившегося к...