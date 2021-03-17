Песков охарактеризовал отношения России и США как «очень плохие»

https://static.news.ru/photo/b0301dc0-87d6-11eb-ac87-96000091f725_660.jpg Фото: Ohde/face to face/Global Look Press

Москва считает, что нынешние отношения с Вашингтоном можно назвать плохими. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Это очень плохие отношения, — цитирует Пескова «Интерфакс».

Когда журналисты спросили представителя Кремля, как их улучшить, он переадресовал этот вопрос Штатам.

Это уже не к нам вопрос, — подчеркнул Песков.

По его словам, подход к взаимодействию с США в Кремле намерены проанализировать в ближайшее время. Обсуждаться двусторонние отношения будут в том числе и с российским послом Анатолием Антоновым, которого накануне вызвали в Москву для консультаций.

Наш подход будет анализироваться в предстоящий период, в том числе в ходе консультаций с нашим послом, который был приглашён в Москву, — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Антонова вызвали в российскую столицу после того, как Байден дал интервью, в котором заявил, что считает Владимира Путина «убийцей». Новый хозяин Белого дома также пообещал, что его российский коллега «ответит» за якобы вмешательство в выборы в США, на которых победил его предшественник Дональд Трамп. Вдобавок к этому, пресс-секретарь президента Джен Псаки отказалась пояснить, были ли слова Байдена о Путине «метафорой». Она добавила, что президент США заявлял ранее, что «не будет сдерживаться» в выражении своей позиции ни в ходе прямых контактов с российским руководством, ни при публичных оценках.

Ранее Песков назвал «очень плохими» высказывания американского лидера Джо Байдена в адрес своего российского коллеги Владимира Путина и заявил, что аналогичных заявлений в истории РФ и США ещё не было, писал NEWS.ru.