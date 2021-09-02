Песков охарактеризовал дружбу США и Украины как враждебную для России

Представитель Кремля Дмитрий Песков охарактеризовал дружбу глав США и Украины как исключительно враждебную по отношению к России. Своё мнение он высказал на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, отвечая на вопрос корреспондента «Интерфакса».

Мы тоже обратили внимание на то, что российская тематика была высоко в повестке дня американо-украинских переговоров. К сожалению, в основном со знаком «минус». И скорее, говоря по-простому, там речь идёт об украинско-американской дружбе против России. То есть они дружат не для себя, а против России, — высказался Песков.

Также пресс-секретарь президента добавил, что подобное отношение к России «может вызывать только сожаление», при этом подчеркнув, что такие же эмоции вызывает и «антироссийская риторика» Владимира Зеленского и Джо Байдена в отношении Крыма и «других моментов».

Ранее Песков признался, что недавние переговоры глав Украины и США в Вашингтоне могут стать причиной «непредсказуемых действий» со стороны Киева.