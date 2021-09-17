Песков одобрил решение Apple и Google удалить приложение «Навальный»
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
12:50, 17 сентября 2021
Дмитрий ПесковФото: kremlin.ru
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков одобрил решение компаний Google и Apple удалить приложение «Навальный», где есть блок «Умное голосование», из магазинов Google Play и AppStore. В Кремле подчеркнули, что подобные действия являются не более чем выполнением «законных требований» государства. Об этом сообщает РИА Новости.
Я не знаю, ну были же законные требования к Apple, это приложение вне закона на территории нашей страны. Обе платформы получили соответствующее уведомление, и в соответствии с буквой и духом закона они приняли такое решение, по всей видимости. Но это нужно спрашивать у самих служб, — так он ответил на вопрос журналистов о причинах удаления приложения.
Кроме того, Песков назвал проект «Умное голосование» провокацией, которая вредит избирателям.
Относимся плохо. Это абсолютно провокационные очередные попытки, которые на самом деле идут во вред избирателям. По-другому к этому относиться нельзя, — подчеркнул представитель Кремля.
Ранее Мария Захарова заподозрила «Умное голосование» в шпионской связи с Пентагоном. По её словам, основное количество IP-адресов, пытающихся обойти блокировки Москвы, идёт из Соединённых Штатов.
20 августа Роскомнадзор потребовал удалить приложение «Навальный» из онлайн-магазинов Apple и Google на основании требования Генпрокуратуры РФ по ограничению доступа к ресурсам, связанным с Фондом борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России НКО-иноагентом и экстремистской организацией).