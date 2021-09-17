Песков одобрил решение Apple и Google удалить приложение «Навальный»

Фото: kremlin.ru

Глава Минобороны Сергей Шойгу проголосовал на выборах депутатов Госдумы на участке для голосования, открытом на территории 45-й отдельной бригады спецназначения Воздушно-десантных войск в Подмосковье. На обложке паспорта журналисты заметили дореформенное тиснение с его именем. Снимок, сделанный на одном из избирательных участков Подмосковья, опубликовал Telegram-канал кремлёвского пула РИА Новости.

Паспорт гражданина Государства Российского <...> Шойгу Сергея Кужугетовича, — написано на обложке документа Шойгу. Выяснилось, что на просторах Интернета похожую обложку можно приобрести примерно за шесть тысяч рублей. Отвечая на...