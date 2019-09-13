https://static.news.ru/photo/bac245b0-d611-11e9-af45-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского о необходимости продлить антироссийские санкции. По его словам, в Кремле слова президента Украины восприняли негативно. По мнению российской стороны, такие меры не принесут ничего хорошего.

Это обоюдоострое оружие не приносит никому пользу, не помогает решить проблему, противоречит международному праву, размывает нормы международного права и в целом не несет ничего хорошего ни тем странам, против кого объявляют санкции, ни тем странам, которые объявляют санкции, — цитирует его РИА Новости .

Ранее, как писал News.ru, Зеленский также призвал Запад сохранить санкции в отношении Москвы до тех пор, «пока не будет мира». Политик назвал ограничительные меры мощным и действенным оружием дипломатии.