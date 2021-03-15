Песков оценил заявление Лукашенко о том, что у Белоруссии нет друзей

https://static.news.ru/photo/f869d308-857c-11eb-a0e2-96000091f725_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Москва и Минск не друзья, а, скорее, братья. Так считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал заявление белорусского лидера Александра Лукашенко о том, что у республики нет друзей во всём мире, и ответил на вопрос, как такую риторику расценили в Москве.

Исходим из того, что такое заявление вряд ли может относиться к России. И, скорее, мы не друзья, а братья, — пояснил Песков, слова которого приводит РИА Новости.

Пресс-секретарь президента РФ также напомнил, что Россия и Республика Беларусь являются членами Союзного государства.

В субботу Лукашенко заявил, что Белоруссия не имеет друзей в международном сообществе. Так лидер республики прокомментировал результаты социологического опроса властей, по результатам которого белорусы хотят сохранить стабильность и независимость страны. Политик сказал, что «здравых людей» в РБ всегда было больше, сейчас их подавляющее большинство, а «протестуны» «добавили процентов» властям страны.

Ранее Песков отреагировал на публикацию «Новой» о расправах в Чечне. По его словам, правоохранители проведут проверку по факту описанных в материале событий при необходимости, сообщал NEWS.ru.