Песков оценил выполнение женевских договорённостей Путина и Байдена

Женевские договорённости президентов России и Соединённых Штатов Владимира Путина и Джо Байдена выполняются. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, передаёт РИА Новости.

В определённой степени выполняются. Процесс пошёл. Это очень сложный процесс, поэтому пока о надеждах говорить было бы преждевременно. Главное, что идут контакты, — пояснил представитель Кремля.

Саммит лидеров России и США состоялся в швейцарской Женеве 16 июня. Стороны договорились о подготовке диалога по стратегической стабильности. Позже пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что женевские договорённости получат развитие. Американский лидер заинтересован в скорейших контактах с Москвой, которые будут происходить на уровне ниже президентского.

9 июля президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор. Беседа двух лидеров длилась около часа. Главы государств высоко оценили работу двух команд после саммита в Женеве. Она привела к возобновлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии в Совете Безопасности ООН.

Также стороны коснулись темы кибератак с использованием вирусов-вымогателей. Глава Белого дома призвал пресечь деятельность хакеров, которые будто бы действуют на российской территории. Байден подчеркнул, что Вашингтон примет любые меры для защиты своего народа и критически важной инфраструктуры.