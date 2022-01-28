Песков: Путин найдёт время, чтобы высказать позицию по ответу США

Президент России Владимир Путин «найдёт форму и время», чтобы высказать свою позицию по ответу США на идеи о гарантиях безопасности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, соответствующее решение ещё не принято, но это является лишь вопросом времени, передаёт РИА Новости.

Решение ещё не принято. Когда оно будет принято — мы вас проинформируем, — сказал представитель Кремля.

Ранее Песков уточнил, что Путин прочитал ответ США на предложения Москвы по вопросу гарантий безопасности российских границ, однако для изучения и анализа документа потребуется время. При этом он не стал отвечать на вопрос о наличии у Москвы оптимизма и отметил, что нынешние отношения России и Запада напоминают холодную войну.

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил передачу Москве письменного ответа по гарантиям безопасности. Он назвал его ключевые положения, а также сообщил, что в документе есть «очень позитивные вещи», к которым отнёс солидарность европейских партнёров США, включая Германию, в ситуации вокруг Украины. В целом же ответ Вашингтона предполагает дальнейшие дипломатические контакты между США и Россией.

Также известно, что Россия не станет публиковать ответ США, если поступит такая просьба. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на «правительственном часе» в ходе пленарного заседания Госдумы. По его словам, общественности будут донесены только суть и содержание реакции Вашингтона на предложения России.