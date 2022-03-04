Песков оценил возможность переговоров Путина с Зеленским
Сергей Попов
Сергей Попов
16:14, 04 марта 2022
Президент РФ Владимир ПутинФото: kremlin.ru
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о вероятности переговоров между президентом России Владимиром Путиным и его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Он отметил, что сейчас ведётся диалог между делегациями Москвы и Киева и лишние посредники в этом процессе не нужны, передаёт РИА Новости.
Сейчас очередь за этими переговорами. Есть возможность делегациям доносить друг до друга чётко, без лишних посредников <...>. Элементы нашей позиции доведены до сведения украинской стороны, — сказал он.
Песков добавил, что далее всё будет зависеть от делегации Киева, давать какие-либо оценки преждевременно. Он также отметил, что пока рано говорить о подписании каких-то документов.
Зеленский ранее в ходе интервью телеканалу CNN призвал Путина сесть с ним за стол переговоров. Он заявил, что готов говорить с российским лидером «обо всём», в том числе и о Донбассе.
3 марта в Белоруссии состоялся второй раунд переговоров делегаций России и Украины. Стороны условились о создании гуманитарных коридоров для выхода мирного населения и временном прекращении огня.
Президент России Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам Путин отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.