Песков оценил возможность переговоров Путина с Зеленским

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о вероятности переговоров между президентом России Владимиром Путиным и его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Он отметил, что сейчас ведётся диалог между делегациями Москвы и Киева и лишние посредники в этом процессе не нужны, передаёт РИА Новости.

Сейчас очередь за этими переговорами. Есть возможность делегациям доносить друг до друга чётко, без лишних посредников <...>. Элементы нашей позиции доведены до сведения украинской стороны, — сказал он.

Песков добавил, что далее всё будет зависеть от делегации Киева, давать какие-либо оценки преждевременно. Он также отметил, что пока рано говорить о подписании каких-то документов.

Зеленский ранее в ходе интервью телеканалу CNN призвал Путина сесть с ним за стол переговоров. Он заявил, что готов говорить с российским лидером «обо всём», в том числе и о Донбассе.

3 марта в Белоруссии состоялся второй раунд переговоров делегаций России и Украины. Стороны условились о создании гуманитарных коридоров для выхода мирного населения и временном прекращении огня.

Президент России Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам Путин отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.