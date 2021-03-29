Песков оценил вероятность протестов перед выборами в Госдуму

https://static.news.ru/photo/1dc55648-8a76-11ea-b2b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил вероятность протестов накануне выборов в Государственную думу.

По мнению Пескова, увеличение политической активности весьма вероятно, однако все незаконные действия будут пресекаться.

Нас ждёт повышенная политическая активность, но если будут провокации, они будут пресекаться, — заявил пресс-секретарь в интервью «Аргументам и фактам».

Выборы в Государственную думу намечены на осень 2021 года.

Ранее стало известно, что оппозиционер Алексей Навальный во второй раз подал иск к пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Как писал NEWS.ru, Агентство политических и экономических коммуникаций назвало самый вероятный сценарий выборов в Госдуму. Скорее всего, после выборной кампании в сентябре этого года парламент снова будет сформирован по принципу четырёхпартийной модели.