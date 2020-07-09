Песков оценил угрозы Жириновского о выходе ЛДПР из ГД

https://static.news.ru/photo/e9b991f2-c1cf-11ea-b4a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил заявление лидера ЛДПР Владимира Жириновского о возможном выходе партии из Госдумы. По словам представителя Кремля, у него нет на это никакой реакции.

У меня нет никакой реакции на это, — сказал Песков журналистам.

Ранее Владимир Жириновский пригрозил сложением депутатов и губернаторов партии своих полномочий из-за задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Фургала задержали 9 июля по подозрению в организации убийств ряда предпринимателей и в организации покушения на убийство. В Следственном комитете отметили, что преступления были совершены в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Организованная преступная группа неоднократно совершала особо тяжкие преступные действия против жизни и здоровья предпринимателей. Сообщается, что помимо Сергея Фургала арестованы ещё четыре участника ОПГ.

Позднее стало известно, что глава Хабаровского края подозревается в организации убийств предпринимателей Романа Сандалова, Евгения Зори и Олега Булатова. Олег Булатов был партнёром Сергея Фургала по бизнесу. Они являлись совладельцами ООО «ВЭС-маркетинг» (ликвидировано в 2006 году), писал NEWS.ru.