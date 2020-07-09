Песков оценил угрозы Жириновского о выходе ЛДПР из ГД

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил заявление лидера ЛДПР Владимира Жириновского о возможном выходе партии из Госдумы. По словам представителя Кремля, у него нет на это никакой реакции.
У меня нет никакой реакции на это, — сказал Песков журналистам.
Ранее Владимир Жириновский
Фургала задержали 9 июля по подозрению в организации убийств ряда предпринимателей и в организации покушения на убийство. В Следственном комитете отметили, что преступления были совершены в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Организованная преступная группа неоднократно совершала особо тяжкие преступные действия против жизни и здоровья предпринимателей. Сообщается, что помимо Сергея Фургала арестованы ещё четыре участника ОПГ.
Позднее стало известно, что глава Хабаровского края подозревается в организации убийств предпринимателей Романа Сандалова, Евгения Зори и Олега Булатова. Олег Булатов был партнёром Сергея Фургала по бизнесу. Они являлись совладельцами ООО «ВЭС-маркетинг» (ликвидировано в 2006 году), писал NEWS.ru.
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